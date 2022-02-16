Son dakika haberleri: Çatı yangını itfaiyenin erken müdahalesi ile büyümeden söndürdü - Haberler
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Son dakika haberleri: Çatı yangını itfaiyenin erken müdahalesi ile büyümeden söndürdü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberleri: Çatı yangını itfaiyenin erken müdahalesi ile büyümeden söndürdü

Son dakika gelişmesine göre Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde 3 katlı bir aparmanın çatı katında çıkan yangın, itfaiyenin erken müdahalesi eve sıçramadan söndürdü.

GÖLPAZARI, BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde 3 katlı bir aparmanın çatı katında çıkan yangın, itfaiyenin erken müdahalesi eve sıçramadan söndürdü.

Alınan bilgilere göre; İsmet Paşa Mahallesi Okul Sokak üzerinde Mehmet Kara'ya ait 3 katlı binanın çatısında bir anda dumanlar yükselme başladı. Durumu gören mahalle sakinleri durumu hemen itfaiyeye haber verdi. Sobadan çıktığı tahmin edilen yangına Gölpazarı Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri anında müdahale etti. Yangın kısa sürede büyümeden söndürülürken, evde hasar meydana geldi.

Öte yandan Mehmet Kara'nın, çatı katında oturan annesi dışarı çıkartarak dumanlardan etkilenmemesini sağladığı belirtildi. - BİLECİK

Son dakika haberleri: Çatı yangını itfaiyenin erken müdahalesi ile büyümeden söndürdü

Son dakika haberleri: Çatı yangını itfaiyenin erken müdahalesi ile büyümeden söndürdü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Mehmet Kara, Gölpazarı, Bilecik, 3. Sayfa, Haberler

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