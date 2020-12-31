Son dakika haberleri... Çataklı: "208 bin personel ile görev başındayız"

Bir son dakika haberine göre Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'nın çalışmaları takip etmesi Dev ekranda illerle canlı yayın bağlantısı yapılması İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'nın açıklaması ANKARA - İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, ülke...