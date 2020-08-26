Müge Anlı'da şoke eden itiraf! Yanarak can veren evladını sevgilisi döverek öldürmüş Sakarya'da yangında can veren küçük çocuğun dosyası, babasının isteği üzerine Müge Anlı'nın programına taşındı. Yöneltilen sorular karşısında dayanamayan anne, canlı yayında evladını sevgilisinin döverek öldürdüğünü ve şahsın çocuklarına demir çubukla cinsel istismarda bulunduğunu itiraf etti.

Geçtiğimiz aylarda Sakarya'nın Kocaeli ilçesinde yangın çıkan evde mahsur kalan Şiar Kılıç (9) yaşamını yitirmiş, annesi Gülizar Emanet ise dumandan etkilenmişti. Küçük çocuğun şüpheli ölümü sonrası Müge Anlı'nın programına konuk olan anne, küçük çocuğun sevgilisinin şiddeti sonrasında öldüğünü itiraf etti. Şok itiraf sonrasında anne G.A. ve erkek arkadaşı H.K. gözaltına alındı.

CANLI YAYINDA İTİRAF ETTİ

Araştırmacı-Gazeteci Müge Anlı, geçtiğimiz Nisan ayında annesi ve annesinin sevgilisiyle yaşadığı evde yanarak şüpheli bir şekilde ölen 9 yaşındaki Şiar Kılıç dosyasını gündeme taşımıştı. Küçük çocuğun annesi G.A. canlı yayında Müge Anlı'nın ısrarlı sorularına dayanamayarak kan donduran bir itirafta bulundu.

"3 ÇOCUĞUMU DA DEMİR ÇUBUKLA TACİZ EDİYORDU"

Anne G.A; "Sevgilim H.K. oğlumu yangından önce öldüresiyle dövdü, yerden kalkamadı. Öldü sandım. H.K. 3 çocuğumu da demir çubuklarla taciz ediyordu" dedi. Bu itirafı ihbar kabul eden İstanbul Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Müge Anlı stüdyosuna gelerek canlı yayında hem anne G.A. hem de sevgilisi H.K'yi gözaltına aldı.

Kaynak: İHA