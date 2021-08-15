Son dakika haberleri! Çanakkale'de orman yangınına havadan müdahale ediliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri! Çanakkale'de orman yangınına havadan müdahale ediliyor

Son dakika haberleri! Çanakkale'de orman yangınına havadan müdahale ediliyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler... Çanakkale'nin Ezine ilçesinde ormanlık alandan yükselen dumanlar korku dolu anlar yaşattı.

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde ormanlık alandan yükselen dumanlar korku dolu anlar yaşattı. Havadan ve karadan müdahale edilen alevler kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Yangın, Çanakkale'nin Ezine ilçesi Tavaklı Mahallesi Adatepe mevkiinde saat 15.30 sıralarında başladı. Edinilen bilgiye göre, dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar jandarma ve orman ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekiplere, helikopterde havadan destek verdi. Karadan ve havadan müdahale edilen yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Rüzgarında etkisiyle alevlerin yayılmaması için ekipler yoğun çaba sarf ederken,

vatandaşlarında yardım ediyor. - ÇANAKKALE

Son dakika haberleri! Çanakkale'de orman yangınına havadan müdahale ediliyor
Son dakika haberleri! Çanakkale'de orman yangınına havadan müdahale ediliyor
Son dakika haberleri! Çanakkale'de orman yangınına havadan müdahale ediliyor
Son dakika haberleri! Çanakkale'de orman yangınına havadan müdahale ediliyor
Son dakika haberleri! Çanakkale'de orman yangınına havadan müdahale ediliyor
Son dakika haberleri! Çanakkale'de orman yangınına havadan müdahale ediliyor
Son dakika haberleri! Çanakkale'de orman yangınına havadan müdahale ediliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Orman Mühendisi Oğuz Avşar Aydın'ın acı haberi baba evine ulaştı! Feryatları yürekleri dağladı
Orman Mühendisi Oğuz Avşar Aydın'ın acı haberi baba evine ulaştı! Feryatları yürekleri dağladı
Düşen yangın uçağının barajdan su aldığı son görüntüleri ortaya çıktı
Düşen yangın uçağının barajdan su aldığı son görüntüleri ortaya çıktı
Son dakika haberleri: Yangın söndürme uçağının düşme anı kamerada
Son dakika haberleri: Yangın söndürme uçağının düşme anı kamerada
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Ziya Selçuk Murat Kurum Ekrem İmamoğlu
Magazin Ece Üner Müge Anlı Işın Karaca Acun Ilıcalı
Spor Ali Koç Aytaç Kara Merve Çoban Burak Yılmaz Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri! Çanakkale'de orman yangınına havadan müdahale ediliyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.8.2021 16:11:04. #1.16#

title