Son dakika haberleri... Bursa'da örtü yangını
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Son dakika haberleri... Bursa'da örtü yangını

02.01.2021 16:39 | Son Güncelleme: 02.01.2021 16:44
Son dakika haberleri... Bursa'da örtü yangını

Bir son dakika haberine göre BURSA'nın Orhaneli ilçesinde, ormanlık alanda çıkan örtü yangını, 1 saatlik çalışmaya kontrol altına alındı.

BURSA'nın Orhaneli ilçesinde, ormanlık alanda çıkan örtü yangını, 1 saatlik çalışmaya kontrol altına alındı.

Orhaneli ilçesinde, Akçabük Mahallesi ile Yörücekler Mahallesi arasında kalan kızılçam ormanında, saat 15.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen alevi ve dumanı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine Orhaneli Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait 1 arazöz ile 10 orman işçisi sevk edildi. Orman işçilerinin müdahalesiyle yangın, 1 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı. 6 dönümlük yerin yandığı bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.


Son dakika haberleri... Bursa'da örtü yangını
Son dakika haberleri... Bursa'da örtü yangını
Son dakika haberleri... Bursa'da örtü yangını
Son dakika haberleri... Bursa'da örtü yangını

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Osman SAK

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