Son dakika haberleri: Bursa'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
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Son dakika haberleri: Bursa'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Son dakika 3. sayfa haberi... Bursa'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı Yangın merkez Ovaakça mahallesinde meydana geldi.

14.08.2020 02:31 | Son Güncelleme: 14.08.2020 02:36

Bursa'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

BURSA - Yangın merkez Ovaakça mahallesinde meydana geldi. Edilen bilgiye göre, Ovaakça İlçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede büyüyerek 3 dekar alana yayıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına orman ve itfaiye ekipleri müdahale ederken, vatandaşlar da söndürme çalışmalarına katıldı. Vatandaşlarında sulama tankerleriyle destek verdiği yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangını gören vatandaş yangın "Evde otururken bir baktım alevler yükselmeye başladı. Sonra biz fırladık, koştuk geldik muhtara ve itfaiyeye haber verdik. Komşulara telefon ettik birlikte yangını söndürmeye çalıştık. Parça parça alevler vardı 4 ile 5 metre arayla bir yakmışlardı. Kasklı bir şey bilerek yapılan bir yangın izmarit atılsa bir yerde yanar 6 ile 7 yerde yanıyordu" dedi.

Polis ekipleri yangın ile ilgili inceleme başlattı.

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Son dakika haberleri: Bursa'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Kaynak: İHA

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