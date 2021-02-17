Bursa'da gazeteciye silahlı saldırı kamerada
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Bursa'da gazeteciye silahlı saldırı kamerada

17.02.2021 09:44 | Son Güncelleme: 17.02.2021 10:11
Bursa'da gazeteciye silahlı saldırı kamerada

BURSA'da gazeteci Ferruh Varanoğlu (58), kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

BURSA'da gazeteci Ferruh Varanoğlu (58), kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Ayağından vurularak, yaralanan Varanoğlu tedavi altına alınırken, saldırı güvenlik kamerasına yansıdı.  

Olay, dün saat 10.00 sıralarında, Osmangazi ilçesi Yeni Karaman Mahallesi'nde meydana geldi. İş yerinin önünde, park ettiği aracından inen gazeteci Ferruh Varanoğlu kimliği belirsiz bir kişinin 

silahlı saldırısına uğradı. Saldırganın 6 el ateş ettiği Varanoğlu, sağ ayağından vuruldu.

Saldırgan kaçarken, yaralı Ferruh Varanoğlu, hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı. Polis kaçan saldırganı belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı.

SALDIRI KAMERADA

Öte yandan saldırı anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, Varanoğlu'nun yanına gelen 1 şüpheli, belindeki tabancayı çıkartıp art arda ateş ediyor. Ardından da kaçıyor.

Bursa'da gazeteciye silahlı saldırı kamerada
Bursa'da gazeteciye silahlı saldırı kamerada
Bursa'da gazeteciye silahlı saldırı kamerada
Bursa'da gazeteciye silahlı saldırı kamerada
Bursa'da gazeteciye silahlı saldırı kamerada
Bursa'da gazeteciye silahlı saldırı kamerada
Bursa'da gazeteciye silahlı saldırı kamerada
Bursa'da gazeteciye silahlı saldırı kamerada
Bursa'da gazeteciye silahlı saldırı kamerada
Bursa'da gazeteciye silahlı saldırı kamerada
Bursa'da gazeteciye silahlı saldırı kamerada
Bursa'da gazeteciye silahlı saldırı kamerada
Bursa'da gazeteciye silahlı saldırı kamerada
Bursa'da gazeteciye silahlı saldırı kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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