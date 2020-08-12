Son dakika haberleri! Botan Çayı'nda kano keyfi yaşanıyor
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Son dakika haberleri! Botan Çayı'nda kano keyfi yaşanıyor

Son dakika güncel haberi... Siirt'te, Türkiye'nin vizyon projesi olan Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamında yapılan Ilısu Veysel Eroğlu Barajı göl havzasında kalan Botan Çayı'nda kano etkinliği gerçekleştiriliyor.

12.08.2020 11:46 | Son Güncelleme: 12.08.2020 11:56

Siirt'te, Türkiye'nin vizyon projesi olan Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamında yapılan Ilısu Veysel Eroğlu Barajı göl havzasında kalan Botan Çayı'nda kano etkinliği gerçekleştiriliyor.

GAP kapsamında yapılan Ilısu Veysel Eroğlu Barajı göl havzasında su seviyesinin yükselmesiyle bambaşka bir görünüme kavuşan ve Botan Vadisi Milli Parkı'ndan geçen Botan Çayı ilgi görüyor.

Denize kıyısı olmayan kentte tekne turuyla doğanın binbir çeşit rengini barındıran Botan Vadisi'nin tadını çıkaran ziyaretçiler, kano keyfi de yaşıyor.

Diyarbakır Doğa Sporları Kulüp Başkan Yardımcısı Nurullah Eza, AA muhabirine, arkadaşlarıyla doğa harikası bir yer olan Botan Çayı ve vadisini görmeye geldiklerini söyledi.

Kano tecrübelerinin bulunduğunu dile getiren Eza, şöyle konuştu:

"Burada yaşadığımız tecrübe hem rüzgar hem debi olarak diğer yerlerden çok daha farklı. Ayrıca, etkileyici bir güzelliği var. Bütün doğaseverleri buraya bekliyorum. Gerçekten görünmesi gereken bir yer. Yani saklı bir yer gibi. Daha önce Takoran Vadisi'ne de gittik, aynı güzellikte. Bölgemiz dışarıdan göründüğü gibi değil, doğal güzellikleriyle ön plana çıkmaya başladı."

Kovid-19 salgını sürecinde etkinliğin iyi geldiğini aktaran Eza, herkesi bu tür etkinlikleri gerçekleştirmesi gerektiğini anlattı.

Kulüp üyesi olan Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi (DÜTF) Beyin Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Adnan Ceviz de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle stres atmak için Botan Çayı'nda kano etkinliği gerçekleştirdiklerini söyledi.

Botan Vadisi'nde özellikle Rasıl Hacar'ı (Deliklitaş) aşağıdan görme şansını yakaladıklarını dile getiren Ceviz, şöyle konuştu:

"Eski Eruh yolu üzerinden suya girdik eski Sağlarca Kaplıcası yakınında mola verdik. Çok güzel bir vadi. Buraların Türkiye'de doğaseverler tarafından tanınmasını, bilinmesini ve tanıtılmasını bekliyoruz. Botan'da ilk kez kano yapıyoruz ve bu spor için çok ideal. Baraj suyu dolduğu için sıfır tehlike ile çok iyi yapılabilecek bir spor. Burada özellikle üniversitenin bu sporu sahiplenmesini istiyorum. Burada kano sporu sıfır tehlike ile kolaylıkla yapılabilir."

Botan Çayı'nda farklı güzellikleri gördüklerini ifade eden Ceviz, herkesi bu doğal güzellikleri görmeye davet etti.

"Keşfedilmesi gereken harika yerler var"

Diyarbakır Havacılık Kulübü Derneği Başkanı Hasan Arzakçı ise Botan Vadisi'nde farklı bir gün geçirdiklerini dile getirerek, "Burası çok güzel herkesi burayı görmeye davet ediyorum. Buranın milli park edilmesi çok umut verici ve çok güzel oldu. Keşfedilmesi gereken harika yerler var. Mağaralardan tutun güzel kano yapılacak yerler var. Coğrafi yapısı ve konum olarak güzel yerler var." ifadelerini kullandı.

Arzakçı, bölgenin kamp yapmak için de uygun bir yer olduğunu kaydetti.

DÜTF Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. İlyas Yolbaş da doktor ve doğasever arkadaşlarıyla stresten uzak bir gün geçirmek için memleketi Siirt'e geldiklerini belirtti.

Yolbaş, "Kanolarımızla buraya geldik. Eski Eruh yolu üzerindeki suya girdik Deliklitaş'ın altından geçerek eski Sağlarca kaplıcasının olduğu yere geldik. Botan Vadisi sadece Türkiye'de değil dünyadaki en güzel kanyonlardan biri." dedi.

Botan Vadisi'nin muhteşem güzellikleri barındırdığını vurgulayan Yolbaş, şöyle dedi:

"İnsanlar eğer ruhlarını dinlendirmek istiyorlarsa mutlaka buraya gelsin bu güzellikleri görsün. Gelenlerin memnun kalacağı, sadece kano değil paraşüt, kamp ve tüm doğa sporlarının yapılabileceği güzel yerlerdir."

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son dakika haberleri! Botan Çayı'nda kano keyfi yaşanıyor

Kaynak: AA

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