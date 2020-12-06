Son dakika haberleri | BM, Yemen'de ekim ayından beri 139 sivilin öldüğünü ve yaralandığını açıkladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberleri | BM, Yemen'de ekim ayından beri 139 sivilin öldüğünü ve yaralandığını açıkladı

06.12.2020 00:05 | Son Güncelleme: 06.12.2020 00:08
Son dakika haberleri | BM, Yemen'de ekim ayından beri 139 sivilin öldüğünü ve yaralandığını açıkladı

Son dakika gündem haberine göre Birleşmiş Milletler (BM), Yemen'in batısındaki Hudeyde ilinde Ekim 2020'den beri 139 sivilin öldüğünü ve yaralandığını duyurdu.

Birleşmiş Milletler (BM), Yemen'in batısındaki Hudeyde ilinde Ekim 2020'den beri 139 sivilin öldüğünü ve yaralandığını duyurdu.

Yemen'deki BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) tarafından yapılan yazılı açıklamada, son aylarda Hudeyde'de çatışmaların arttığı belirtildi.

İl genelinde ekim ayında 74, kasımda da 49 sivilin öldüğü ve yaralandığı ifade edilen açıklamada, bunlardan kaçının öldüğü ve kaçının yaralandığı bilgisine yer verilmedi.

Açıklamada, 3 Aralık'ta Hudeyde'de İhvan Sabit Sanayi ve Ticaret Kompleksi'ne top atışlarıyla düzenlenen saldırıda ise 6 sivil işçinin öldüğü, 10 işçinin yaralandığı bildirildi.

Yemen'de orduya bağlı Amalika Tugayından 3 Aralık'ta yapılan açıklamada, Husi milislerin, Hudeyde'de İhvan Sabit Sanayi ve Ticaret Kompleksi'ne top atışlarıyla düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 9 sivilin yaşamını yitirdiği, 7 sivilin yaralandığı kaydedilmişti.

BM'nin açıklamasında, Yemen'de çatışan tarafların, sivillere yönelik, uluslararası insancıl hukuku açıkça ihlal eden ve ayrım gözetmeyen saldırıları durdurması gerektiği vurgulandı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ammar El Khalfi

İlgili Haberler

Son dakika haberleri: Anne ve 3 çocuğunun koronavirüsten öldüğü ailenin yakınları: Bu hastalık hiçbir şeye benzemiyor
Son dakika haberleri: Anne ve 3 çocuğunun koronavirüsten öldüğü ailenin yakınları: Bu hastalık hiçbir şeye benzemiyor
Erzincan'da trafiğe kayıtlı araç sayısı Ekim ayı sonu itibarıyla 61 bin 249 oldu
Erzincan'da trafiğe kayıtlı araç sayısı Ekim ayı sonu itibarıyla 61 bin 249 oldu
Oktay: 'CİMER'e yapılan başvuru sayısı 2020 yılı Ekim ayı sonu itibarıyla yaklaşık 5 milyon olarak gerçekleşmiştir'
Oktay: "CİMER'e yapılan başvuru sayısı 2020 yılı Ekim ayı sonu itibarıyla yaklaşık 5 milyon olarak gerçekleşmiştir"
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Mustafa Destici Adil Karaismailoğlu
Magazin İrem Derici Seren Serengil Kıvanç Tatlıtuğ İbrahim Tatlıses
Spor Samatta Sörloth Ersun Yanal Yılmaz Vural Gökhan Gönül
Tüm Haberler Bursa Deprem Antalya Akdeniz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri | BM, Yemen'de ekim ayından beri 139 sivilin öldüğünü ve yaralandığını açıkladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.12.2020 00:11:00. #1.15#
title