Son dakika haberleri: Biri kadın 2 kişinin, yere yatırdıkları kişiyi sopayla dövdüğü anlar kamerada
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Son dakika haberleri: Biri kadın 2 kişinin, yere yatırdıkları kişiyi sopayla dövdüğü anlar kamerada

17.02.2021 11:08 | Son Güncelleme: 17.02.2021 11:16
Son dakika haberleri: Biri kadın 2 kişinin, yere yatırdıkları kişiyi sopayla dövdüğü anlar kamerada

Son dakika haberleri... GİRESUN'da biri kadın 2 kişi, yere yatırdıkları erkeğe ellerindeki sopalarla dövdü.

GİRESUN'da biri kadın 2 kişi, yere yatırdıkları erkeğe ellerindeki sopalarla dövdü. Tarafların şikayetçi olmadığı olay, anbean görüntülendi.

Olay, 10 Şubat'ta Çıtlakkale Mahallesi'nde meydana geldi. Batlama Deresi kenarındaki kaldırımda, bilinmeyen nedenle kimliği belirsiz biri kadın 2 kişi, yere yatırdıkları erkeğe odundan sopalarla vurdu. Tarafların, birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenilen olay anı, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kayda alındı.Görüntülere; birisi kadın 2 kişinin, yere yatırdıkları erkeğe sopayla vurduğu, yayalar ile yoldan geçen sürücülerin olan biteni izlediği görüldü, dayak yiyen kişinin ise bağırdığı duyuldu.


Son dakika haberleri: Biri kadın 2 kişinin, yere yatırdıkları kişiyi sopayla dövdüğü anlar kamerada
Son dakika haberleri: Biri kadın 2 kişinin, yere yatırdıkları kişiyi sopayla dövdüğü anlar kamerada
Son dakika haberleri: Biri kadın 2 kişinin, yere yatırdıkları kişiyi sopayla dövdüğü anlar kamerada
Son dakika haberleri: Biri kadın 2 kişinin, yere yatırdıkları kişiyi sopayla dövdüğü anlar kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hakan KABAHASANOĞLU

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