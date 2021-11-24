Son dakika haberleri: Bingöl'de teröristlerin 11 odalı sığınağı imha edildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri: Bingöl'de teröristlerin 11 odalı sığınağı imha edildi

Demirören Haber Ajansı / Aziz Önal - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri: Bingöl'de teröristlerin 11 odalı sığınağı imha edildi

Son dakika haberi... BİNGÖL'de, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Adaklı ilçesi kırsalında teröristlerin kullandığı 11 odalı sığınağı tespit edip, imha etti.

BİNGÖL'de, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Adaklı ilçesi kırsalında teröristlerin kullandığı 11 odalı sığınağı tespit edip, imha etti.

İl Jandarma Komutanlığı ve Kiğı Jandarma Komando Alay Komutanlığı'na bağlı ekipler, Adaklı ilçesi kırsalında, 'Eren-Kış-6' operasyonu kapsamında gerçekleştirilen arazi araması sırasında, toprağa gömülü olan 11 odalı sığınağı tespit etti. Sığınakta ise el dürbünü, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi. Güvenlik güçleri, daha sonra tespit ettikleri sığınağı imha etti.


Ankara merkezli 42 ilde FETÖ'nün jandarma mahrem yapılanmasına yönelik operasyon

Ankara merkezli 42 ilde FETÖ'nün jandarma mahrem yapılanmasına yönelik operasyon

 Son dakika haber: FETÖ'nün Jandarma mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada haklarında gözaltı kararı verilen 101 şüpheliden 53'ü, 42 ildeki Ankara merkezli...

Son dakika haber: FETÖ'nün Jandarma mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada haklarında gözaltı kararı verilen 101 şüpheliden 53'ü, 42 ildeki Ankara merkezli...

Demirören Haber Ajansı / Aziz Önal - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title