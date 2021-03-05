Son dakika haberleri! Bilecik'te jandarmadan hız ve takograf denetimi
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Son dakika haberleri! Bilecik'te jandarmadan hız ve takograf denetimi

05.03.2021 16:37 | Son Güncelleme: 05.03.2021 16:40
Son dakika haberleri! Bilecik'te jandarmadan hız ve takograf denetimi

Edinilen son dakika haberine göre Bilecik İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı timlerinin katılımıyla, hız ve takograf denetimi yapıldı.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı timlerinin katılımıyla, hız ve takograf denetimi yapıldı.

Denetim kapsamında 691 araç kontrol edildi, trafik kural ihlalinde bulunan 23 araca 11 bin 539 lira trafik idari para cezası uygulandı. 7 araç ise trafikten men edildi.

Trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak, sürücüleri trafik kural, yasaklama ve kısıtlamalarına uygun bir şekilde araç kullanmaya yöneltmek, "Algılanan Yakalanma Riski Duygusunu Arttırmak", meydana gelen trafik kazalarında ölüm ve ağır yaralanmaları önlemek, trafik denetimlerinin "etkin, sürekli ve yoğun şekilde" yürütülerek trafik güvenliğini arttırmak amacıyla, Bilecik İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Trafik Timlerince hız denetimlerine devam edileceği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Harun Reşit Kaymaz

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