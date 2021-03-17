Son dakika haberleri | Bıçaklanarak öldürülen 17 yaşındaki Gizem'in katil zanlısı tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberleri | Bıçaklanarak öldürülen 17 yaşındaki Gizem'in katil zanlısı tutuklandı

17.03.2021 23:18 | Son Güncelleme: 17.03.2021 23:26

Edinilen son dakika haberine göre Bıçaklanarak öldürülen 17 yaşındaki Gizem'in katil zanlısı tutuklandı Bucak'ta bir parkta bıçaklı saldırı ile öldürülen Gizem Canbulut'un katil zanlısı E.Y. tutuklandı.

Bıçaklanarak öldürülen 17 yaşındaki Gizem'in katil zanlısı tutuklandı

BURDUR - Bucak'ta bir parkta bıçaklı saldırı ile öldürülen Gizem Canbulut'un katil zanlısı E.Y. tutuklandı.

Burdur'un Bucak ilçesinde Yunus Emre Parkı'nda 17 yaşındaki Gizem Canbulut'u bıçakladıktan sonra gözaltına alınan katil zanlısı E.Y, akşam saatlerinde çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Burdur Cezaevine gönderildi. 17 yaşındaki genç kızın ölümüne sebep olan E.Y'nin daha önce Gizem Canbulut ile sevgili olduğu öğrenildi.

Son dakika haberleri | Bıçaklanarak öldürülen 17 yaşındaki Gizem'in katil zanlısı tutuklandı
Son dakika haberleri | Bıçaklanarak öldürülen 17 yaşındaki Gizem'in katil zanlısı tutuklandı
Son dakika haberleri | Bıçaklanarak öldürülen 17 yaşındaki Gizem'in katil zanlısı tutuklandı
Son dakika haberleri | Bıçaklanarak öldürülen 17 yaşındaki Gizem'in katil zanlısı tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CEMAL TURAN KAYA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Pervin Buldan Meral Akşener Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Ayşegül Çınar İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Fatih Terim Caner Erkin Ünal Karaman Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Korona
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri | Bıçaklanarak öldürülen 17 yaşındaki Gizem'in katil zanlısı tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.3.2021 23:27:01. #1.16#
title