Son dakika haberleri | Bıçaklanarak öldürülen 17 yaşındaki Gizem'in katil zanlısı tutuklandı

Edinilen son dakika haberine göre Bıçaklanarak öldürülen 17 yaşındaki Gizem'in katil zanlısı tutuklandı Bucak'ta bir parkta bıçaklı saldırı ile öldürülen Gizem Canbulut'un katil zanlısı E.Y. tutuklandı.

Bıçaklanarak öldürülen 17 yaşındaki Gizem'in katil zanlısı tutuklandı

BURDUR - Bucak'ta bir parkta bıçaklı saldırı ile öldürülen Gizem Canbulut'un katil zanlısı E.Y. tutuklandı.

Burdur'un Bucak ilçesinde Yunus Emre Parkı'nda 17 yaşındaki Gizem Canbulut'u bıçakladıktan sonra gözaltına alınan katil zanlısı E.Y, akşam saatlerinde çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Burdur Cezaevine gönderildi. 17 yaşındaki genç kızın ölümüne sebep olan E.Y'nin daha önce Gizem Canbulut ile sevgili olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CEMAL TURAN KAYA