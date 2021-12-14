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Son dakika haberleri... Bıçaklanan yaralı hastaneden kaçtı, hasta önlüğüyle yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bir son dakika haberine göre Bıçaklanan yaralı hastaneden kaçtı, hasta önlüğüyle yakalandı Adana'da kolundan bıçaklandıktan sonra hastaneye götürülen bir kişi tedavisi tamamlanmadan hasta önlüğüyle kaçınca polis tarafından caddede yürürken yakalandı Adana'da kolundan bıçaklandıktan sonra hastaneye götürülen bir kişi,...

ADANA (İHA) - Bıçaklanan yaralı hastaneden kaçtı, hasta önlüğüyle yakalandı

Adana'da kolundan bıçaklandıktan sonra hastaneye götürülen bir kişi tedavisi tamamlanmadan hasta önlüğüyle kaçınca polis tarafından caddede yürürken yakalandı

ADANA - Adana'da kolundan bıçaklandıktan sonra hastaneye götürülen bir kişi, tedavisi tamamlanmadan hasta önlüğüyle kaçınca polis tarafından caddede yürürken yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, olay Yüreğir ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Emrah Kaya'nın arkadaşıyla sözlü başlayan tartışması kavgaya dönüştü. Kavgada bıçak kullanılınca Kaya kolundan yaralandı. Olay yerindeki diğer arkadaşları tarafından Yüreğir Devlet Hastanesi'ne yaralı halde getirilen Kaya, sabah saatlerinde tedavisi tamamlanmadan hastaneden kaçtı. Kaya'nın hasta yatağında olmadığını fark eden hastane görevlileri, polisten yardım istedi. Hastane çevresinde inceleme başlatan polis ekipleri, hasta önlüğü ile kaçan Kaya'yı Kazım Karabekir Caddesi'nde yürürken yakaladı. Polis ekipleri, cüzdanı ve üst kıyafetleri yanında olmayan Kaya'nın kimlik bilgilerini ise kolundaki hasta bileziğinden tespit etti. Polisin maske takıp, mesafeli durduğu Kaya, hastaneden taburcu olduğunu öne sürdü. Kıyafetlerinin nerede olduğunun sorulması üzerine ise Kaya, kanlı kıyafetleri nedeniyle hasta önlüğü giyerek çıktığını söyledi. Kaya, polis ekipleri tarafından yeniden hastaneye götürüldü.

Son dakika haberleri... Bıçaklanan yaralı hastaneden kaçtı, hasta önlüğüyle yakalandı

Son dakika haberleri... Bıçaklanan yaralı hastaneden kaçtı, hasta önlüğüyle yakalandı

Son dakika haberleri... Bıçaklanan yaralı hastaneden kaçtı, hasta önlüğüyle yakalandı

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İhlas Haber Ajansı / Fatih Keçe - Son Dakika Haberleri

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