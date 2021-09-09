Son dakika haberleri | Beypazarı Emniyet Müdürü Metin Demirci göreve başladı
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Son dakika haberleri | Beypazarı Emniyet Müdürü Metin Demirci göreve başladı

Son dakika haberleri | Beypazarı Emniyet Müdürü Metin Demirci göreve başladı
Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Beypazarı Emniyet Müdürlüğüne atanan Metin Demirci, görevine başladı.

Beypazarı Emniyet Müdürlüğüne atanan Metin Demirci, görevine başladı.

Dün itibariyle mesaisine başlayan Demirci, Emniyet Genel Müdürlüğünün çeşitli kademelerinde görev yaptı.

Beypazarı ilçesinde güzel çalışmalarda bulunacaklarına inandığını belirten Demirci, "Esnaf ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle istişarelerde bulunacağız. Emniyetimizin kapısı herkese açık olacak." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

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