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Son dakika haberleri... Belediye personeli garajda ölü bulundu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberleri... Belediye personeli garajda ölü bulundu

Son dakika haberler: Zonguldak'ın Çatalağzı beldesinde belediyede görevli Salih Küçüker çalıştığı garajda ölü bulundu.

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ın Çatalağzı beldesinde belediyede görevli Salih Küçüker çalıştığı garajda ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Çatalağzı beldesinde belediye garajında meydana geldi. İddiaya göre, akşam saatlerinde 16: 00 vardiyasına işe giden Salih Küçüker'den bir süre sonra haber alınamadı. Mesai arkadaşları tarafından aranan Küçüker garajda ölü olarak bulundu. Küçüker için bölgeye 112 Sağlık ve polis ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Salih Küçüker'in hayatını kaybettiğini tespit etti. Ekiplerin incelemesinin ardından belediye personeli Küçüker'in cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Çatalağzı, Zonguldak, 3. Sayfa, Haber

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