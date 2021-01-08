Son dakika haberleri: Belediye işçilerini taşıyan midibüs devrildi; 2 ölü, 16 yaralı
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Son dakika haberleri: Belediye işçilerini taşıyan midibüs devrildi; 2 ölü, 16 yaralı

08.01.2021 09:38 | Son Güncelleme: 08.01.2021 09:42
Son dakika haberleri: Belediye işçilerini taşıyan midibüs devrildi; 2 ölü, 16 yaralı

Son dakika gündem haberi... SAMSUN'da belediye işçilerini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 2 temizlik işçisi öldü, 16 işçi yaralandı.

SAMSUN'da belediye işçilerini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 2 temizlik işçisi öldü, 16 işçi yaralandı.

Kaza, saat 07.00 sıralarında Atakum ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Serhat Caddesi'nde meydana geldi. Atakum Belediyesi'nde çalışan işçileri taşıyan Sedat U. yönetimindeki 06 CHU 16 plakalı sevris midibüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrildi. Kazada, temizlik işçileri Halim Türk ve Kenan Demir yaşamını yitirdi, 16 işçi ise yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanalere kaldırılarak tedaviye alındı.


Son dakika haberleri: Belediye işçilerini taşıyan midibüs devrildi; 2 ölü, 16 yaralı
Son dakika haberleri: Belediye işçilerini taşıyan midibüs devrildi; 2 ölü, 16 yaralı
Son dakika haberleri: Belediye işçilerini taşıyan midibüs devrildi; 2 ölü, 16 yaralı
Son dakika haberleri: Belediye işçilerini taşıyan midibüs devrildi; 2 ölü, 16 yaralı
Son dakika haberleri: Belediye işçilerini taşıyan midibüs devrildi; 2 ölü, 16 yaralı
Son dakika haberleri: Belediye işçilerini taşıyan midibüs devrildi; 2 ölü, 16 yaralı
Son dakika haberleri: Belediye işçilerini taşıyan midibüs devrildi; 2 ölü, 16 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tayfur KARA

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