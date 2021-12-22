Son dakika haberleri! Bekçika'da 5-11 yaş grubu çocuklara ilk Kovid-19 aşıları yapılıyor - Haberler
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Son dakika haberleri! Bekçika'da 5-11 yaş grubu çocuklara ilk Kovid-19 aşıları yapılıyor

AA / Dursun Aydemir - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Aşı kuyruğunda bekleyen vatandaşlar Aşılama detayları Brüksel Sağlık Bakanı Alain Maron'un açıklaması Brüksel Sağlık Kurumu Başkanı Inge Neven'in açıklaması BRÜKSEL - Belçika'nın başkenti Brüksel'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 5-11 yaş grubu...

Aşı kuyruğunda bekleyen vatandaşlar

Aşılama detayları

Brüksel Sağlık Bakanı Alain Maron'un açıklaması

Brüksel Sağlık Kurumu Başkanı Inge Neven'in açıklaması BRÜKSEL - Belçika'nın başkenti Brüksel'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 5-11 yaş grubu çocuklarının aşılanmasına başlandı.

Son dakika haberleri! Bekçika'da 5-11 yaş grubu çocuklara ilk Kovid-19 aşıları yapılıyor

Son dakika haberleri! Bekçika'da 5-11 yaş grubu çocuklara ilk Kovid-19 aşıları yapılıyor

Son dakika haberleri! Bekçika'da 5-11 yaş grubu çocuklara ilk Kovid-19 aşıları yapılıyor

AA / Dursun Aydemir - Son Dakika Haberleri

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