Son dakika haberleri! Bekçika'da 5-11 yaş grubu çocuklara ilk Kovid-19 aşıları yapılıyor
AA / Dursun Aydemir - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri... Aşı kuyruğunda bekleyen vatandaşlar Aşılama detayları Brüksel Sağlık Bakanı Alain Maron'un açıklaması Brüksel Sağlık Kurumu Başkanı Inge Neven'in açıklaması BRÜKSEL - Belçika'nın başkenti Brüksel'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 5-11 yaş grubu...
Aşı kuyruğunda bekleyen vatandaşlar
Aşılama detayları
Brüksel Sağlık Bakanı Alain Maron'un açıklaması
Brüksel Sağlık Kurumu Başkanı Inge Neven'in açıklaması BRÜKSEL - Belçika'nın başkenti Brüksel'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 5-11 yaş grubu çocuklarının aşılanmasına başlandı.