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Son dakika haberleri | Batman'da sobadan sızan gazdan zehirlenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı

AA, İbrahim Torlak - Güncel
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Son dakika haberleri | Batman'da sobadan sızan gazdan zehirlenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı

Bir son dakika haberine göre Batman'ın Sason ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksitten etkilenen aynı aileden 4 kişi tedavi altına alındı.

BATMAN (AA) - Batman'ın Sason ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksitten etkilenen aynı aileden 4 kişi tedavi altına alındı.

Gercüş ilçesine bağlı Akyar köyünde yaşayan Abdulhakim (47), eşi Hamide (49) ile çocukları Yurdesev (7) ve Baver Oğuz (4), sobadan sızan gazdan zehirlendi.

Yardım talep edilmesi üzerine aile, 112 Acil Servis ekiplerince Gercüş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

AA / İbrahim Torlak - Güncel

Batman, Güncel, Haber

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