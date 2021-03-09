Son dakika haberleri... Batman'da 4 kardeş, zehirlenme şüphesiyle hastanelik oldu
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Son dakika haberleri... Batman'da 4 kardeş, zehirlenme şüphesiyle hastanelik oldu

09.03.2021 17:32 | Son Güncelleme: 09.03.2021 17:36
Son dakika haberleri... Batman'da 4 kardeş, zehirlenme şüphesiyle hastanelik oldu

Son dakika gelişmesine göre BATMAN'ın Gercüş ilçesinde Gülay (2), Belinay (3), Şevval (6) ve Zeynep (7) Gözateş kardeşler gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

BATMAN'ın Gercüş ilçesinde Gülay (2), Belinay (3), Şevval (6) ve Zeynep (7) Gözateş kardeşler gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Olay, Gercüş'e bağlı Akyar köyünde meydana geldi. Gözateş ailesinin çocukları Gülay, Belinay, Şevval ve Zeynep, yemek yedikten sonra aniden rahatsızlandı. Gözateş kardeşler, ihbar üzerine eve gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Gercüş Devlet Hastanesi'nde gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alınan kardeşlerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. 


Son dakika haberleri... Batman'da 4 kardeş, zehirlenme şüphesiyle hastanelik oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Remziye ÖNER

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