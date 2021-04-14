Son dakika haberleri | Başsavcı Dönmez'den savcılara plaket

Edinilen son dakika gelişmesine göre Van Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, Hakimler ve Savcılar Kurulu 2. Dairesince birinci sınıfa ayrılmalarına karar verilen Cumhuriyet Savcısı Yasin Yıldız ve Cumhuriyet Savcısı Muhammet Yıldız'a plaket takdim etti.