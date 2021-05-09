Son dakika haberleri: Başkan Özgan'dan şehit annesine anlamlı hediye

Son dakika yaşam haberi... Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, şehit annesinin isteği üzerine şehit Şefik Uçak'ın mezarına Türk Bayrağı diktirdi.

Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, şehit annesinin isteği üzerine şehit Şefik Uçak'ın mezarına Türk Bayrağı diktirdi.

1996 yılında Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde mayın patlaması sonucu şehit olan Şefik Uçak'ın annesi Necile Uçak, Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan'dan oğlu ve mezarlık için bayrak istedi. Şehit annesinin isteğini yerine getiren Başkan Özgan, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerini görevlendirerek Anneler Günü dolayısıyla Şehit Şefik Uçak'ın mezarına Türk bayrağı diktirdi.

Şehit annesi Necile Uçak duygusal anlar yaşarken, "Belediye Başkanımız Kazım Özgan'a çok teşekkür ederiz. Allahım başımızdan eksik etmesin. Seçimlerde ziyaretime gelmişti. Kendisinden evladımın mezarına bir bayrak istemiştik. Bugünde bunu gerçekleştirdi. Bayrağımız dikildi. Bana en büyük Anneler Günü hediyesi oldu" dedi.

Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan'da, "Şehidimizin annesi Necile Uçak teyzemizin isteğini yerine getirmek bizim için büyük bir mutluluk oldu. Tüm şehitlerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyoruz" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı