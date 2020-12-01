Son dakika haberleri | Başından darbedilen kişi, sokak ortasında kan kaybından öldü
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Son dakika haberleri | Başından darbedilen kişi, sokak ortasında kan kaybından öldü

01.12.2020 02:30 | Son Güncelleme: 01.12.2020 02:34
Son dakika haberleri | Başından darbedilen kişi, sokak ortasında kan kaybından öldü

Son dakika haberler: KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, başından ağır şekilde darbedilen Okan Yalın (35), sokak ortasında kan kaybından hayatını kaybetti.

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, başından ağır şekilde darbedilen Okan Yalın (35), sokak ortasında kan kaybından hayatını kaybetti. 

Olay, gece saatlerinde İzmit Yenidoğan Mahallesi Nurettin Paşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Yoldan geçen kişiler, yerde kanlar içerisinde hareketsiz bir kişinin yattığını görerek durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekibi, yerde yatan kişinin başından ağır şekilde yaralanarak hayatını kaybettiğini belirledi. Bu sırada bölgenin aşırı derecede kalabalıklaşması üzerine, olay yeri güvenliğinin olmamasından dolayı cenaze ambulansa alınarak polis eşliğinde İzmit Seka Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

OLAY YERİ İNCELEME ÇALIŞMASI YAPILDICenazenin alınmasının ardından polis ekipleri olay yeri inceleme çalışması yaptı. Hayatını kaybeden kişinin olay yerinde kalan eşyaları arasında kimliği de bulundu. Ağır şekilde darbedilerek hayatını kaybeden kişinin Okan Yalın olduğu belirlendi. Polis ekipleri, Yalın'ı ölümüne neden olan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.KAN KAYBINDAN ÖLDÜĞÜ DÜŞÜNÜLÜYOROkan Yakın'ın yapılan ön otopsisinde, ağır şekilde darbedilmesi nedeniyle başında oluşan yaralar nedeniyle kan kaybından öldüğü sonucuna ulaşıldı. Yalın'ın kesin ölüm nedeni, yapılacak detaylı otopsi sonrasında belirlenecek.Soruşturma devam ediyor. 

 

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Son dakika haberleri | Başından darbedilen kişi, sokak ortasında kan kaybından öldü
Son dakika haberleri | Başından darbedilen kişi, sokak ortasında kan kaybından öldü
Son dakika haberleri | Başından darbedilen kişi, sokak ortasında kan kaybından öldü
Son dakika haberleri | Başından darbedilen kişi, sokak ortasında kan kaybından öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dinçer AKBİR

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