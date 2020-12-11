Son dakika haberleri: Başına çivili sopa ile vurulan yaralıyı ambulansta linç etmeye çalıştılar
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Son dakika haberleri: Başına çivili sopa ile vurulan yaralıyı ambulansta linç etmeye çalıştılar

11.12.2020 08:28 | Son Güncelleme: 11.12.2020 08:35

Son dakika haberler... Başına çivili sopa ile vurulan yaralıyı ambulansta linç etmeye çalıştılar Yabancı uyruklu şahısların alkol alemi kanlı bitti Bursa'da yabancı uyruklu akrabalar arasında çıkan kavgada başından çivili sopa ile vurulan bir kişi yaralandı.

Başına çivili sopa ile vurulan yaralıyı ambulansta linç etmeye çalıştılar

Yabancı uyruklu şahısların alkol alemi kanlı bitti

BURSA - Bursa'da yabancı uyruklu akrabalar arasında çıkan kavgada başından çivili sopa ile vurulan bir kişi yaralandı.

Olay merkez Osmangazi ilçesi Panayır mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, saat 21.00 sıralarında çadırda yaşayan mülteciler arasında alkol içerken tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle kimliği belirsiz şüpheli çadırından çıkardığı çivili sopa ile Saddar Ahmad'ın kafasına ve sırtına vurdu. Kanlar içinde kalan Ahmad Demirtaş caddesine çıkarak esnaftan yardım istedi. Esnafın ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Ahmad olay yerine gelen ambulansa bindirilirken, kavga ettiği gruptan bir kaç kişinin ellerinde sopalarla Ahmad'a saldırmaya çalıştıkları görüldü. Polis ekipleri olaya müdahale ederken, yaralı Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Eli sopalı bir kişi gözaltına alınırken, çivili sopa ile yaralayan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Ayrıca Sokağa Çıkma Kısıtlamasından ve Maske Takmama suçundan cezai işlem uygulandı.

Son dakika haberleri: Başına çivili sopa ile vurulan yaralıyı ambulansta linç etmeye çalıştılar
Son dakika haberleri: Başına çivili sopa ile vurulan yaralıyı ambulansta linç etmeye çalıştılar
Son dakika haberleri: Başına çivili sopa ile vurulan yaralıyı ambulansta linç etmeye çalıştılar
Son dakika haberleri: Başına çivili sopa ile vurulan yaralıyı ambulansta linç etmeye çalıştılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GÖKAY BAŞDAN

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