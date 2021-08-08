Son dakika haberleri! Balıkesir'de yaşanan katliam gibi kazanın ardından Vali Şıldak basın mensuplarını bilgilendirdi

Bir son dakika haberine göre Balıkesir'de 15 kişinin hayatını kaybettiği ve 17 kişinin yaralandığı kaza sonrasında Vali Hasan Şıldak basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Balıkesir'de 15 kişinin hayatını kaybettiği ve 17 kişinin yaralandığı kaza sonrasında Vali Hasan Şıldak basın mensuplarının sorularını cevapladı. Vali Şıldak "Toplam 17 yaralımız bulunmaktaydı. 3 vatandaşımızı tedavileri tamamlanarak taburcu etmiş durumdayız" dedi.

Kaza sonrasında hastanelerdeki yaralıları ziyaret eden ve çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Şıldak, "Bugün ilimiz sınırları içinde il merkezine yakın çevre yolumuzda, organize sanayi bölgesi çevre yolu olarak adlandırdığımız yolda Edremit istikametine seyir halinde olan bir yolcu otobüsünün yoldan çıkarak devrilmesi sonuncunda maalesef şu ana kadar 15 vatandaşımızı kaybetmiş bulunuyoruz. Bu vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyorum. Şu anda hastanelerimizde de yaralılarımız var. Toplam 17 yaralımız bulunmaktaydı. 3 vatandaşımızı tedavileri tamamlanarak taburcu etmiş durumdayız. Şu anda 14 yaralı vatandaşımız, şehir hastanemiz, devlet hastanemiz, üniversite hastanemiz ve bir özel hastanemizde tedavi altında bulunuyorlar. Onlara da rabbimden acil şifalar diliyorum. Bütün kurumlarımız jandarmamız, sağlık birimlerimiz, AFAD onun dışında Aile Sosyal Hizmetler Müdürlüğümüz ve bütün birimlerimizle, emniyetimizle birlikte büyükşehir belediyemiz burada, hastanede yaralılarımızı ziyaret ettik sabah saatlerinden itibaren şimdi de yakınları aileleri gelmeye başladı. Gerek cenazelerimiz işlemleri, nakil süreçleri, gerekse burada bulunan yaralılarımızın her türlü sosyal ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Bütün kurumlarımız koordinasyon içerisinde. En iyi şekilde vatandaşlarımızın yanında olmaya gayret gösteriyoruz. Çok üzüntü verici, çok elim bir kaza. Ben bütün milletimize başsağlığı diliyorum. Rabbim yenilerinden, başka kazalardan muhafaza etsin diyorum" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı