Kocaeli'nde bakkal işleten bir şahıs, 3 kız çocuğuna tacizden tutuklandı
15.10.2020 14:56 | Son Güncelleme: 15.10.2020 16:05
Kocaeli'nde bakkal işleten 27 yaşındaki bir şahıs, yaşları 6 ile 12 arasında değişen 3 kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla mahkemece tutuklandı.
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 3 kız çocuğunun aileleri, Yukarı Hereke Mahallesi'nde bakkal işleten 27 yaşındaki S.K. hakkında, taciz iddiasıyla şikayette bulundu. Jandarma ekipleri, şikayet üzerine soruşturma başlattı.
YAŞLARI 6 İLE 12 ARASINDA KIZ ÇOCUKLARI
Uzmanlar eşliğinde,yaşları 6 ile 12 arasında değişen 3 çocuğun ifadesi alındıktan sonra taciz şüphelisi şahıs, gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nabi YAZICI