Kocaeli'nde bakkal işleten bir şahıs, 3 kız çocuğuna tacizden tutuklandı

Kocaeli'nde bakkal işleten 27 yaşındaki bir şahıs, yaşları 6 ile 12 arasında değişen 3 kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla mahkemece tutuklandı.