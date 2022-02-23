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Son dakika haberleri! Bakanlığın kriterlerine uyan işletmeler tabelalarına kavuştu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Son dakika haberleri! Bakanlığın kriterlerine uyan işletmeler tabelalarına kavuştu

Edinilen son dakika haberine göre Aydın'ın Nazilli ilçesinde faaliyet gösteren ve ari işletme sertifikası alan büyükbaş hayvan işletmeleri tabelalarına kavuştu.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Aydın'ın Nazilli ilçesinde faaliyet gösteren ve ari işletme sertifikası alan büyükbaş hayvan işletmeleri tabelalarına kavuştu.

Aydın'da Tarım ve Orman Bakanlığı kriterlerini yerine getiren işletmeler sertifikalarını almaya devam ediyor. Büyükbaş hayvanların hastalıklardan korunmasını sağlamak ve hastalık kaynağı ile mücadeleyi benimsetmek amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında Nazilli Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü'ne başvuran işletme sahipleri Hastalıktan Ari İşletme sertifikası almaya hak kazandı. Bu kapsamda Nazilli'de faaliyet gösteren 9 işletmeye Ari İşletme Tabelası asıldı.

Konu ile ilgili Nazilli Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabında yapılan açıklamada "İlçemizde faaliyet gösteren, dokuz büyükbaş hayvan işletmemiz 2021 yılında Bakanlığımızın belirlediği kriterleri karşılayarak "Hastalıktan Ari İşletme" sertifikasını almaya hak kazanmıştır. Hastalıktan ari işletme; büyükbaş hayvanlarda görülen ve zoonoz (hayvandan insana geçen hastalık) olan sığır tüberkülozu(verem) ile sığır brusellozu (taze peynir hastalığı) ile etkin mücadele ve insan sağlığının korunması için hastalıkla kaynakta mücadele amacını benimseyen bir projedir. Sertifikayı almaya hak eden işletmelerimiz, bu hastalıklar yönünden menfi olmasından dolayı kaliteli ve sağlıklı süt üretimi ile halk sağlığının korunması, diğer kriterleri sağlamaları noktasında da sürdürülebilir hayvancılık için örnek oluşturmaktadır. Müdürlüğümüz, yetiştiricilerimizin bilgi-birikimlerinin arttırılması, maddi olarak Bakanlığımızın sunduğu desteklerden yararlandırılmasının yanında, sağlık personeli veteriner hekimlerimiz ile de halk sağlığının korunması için üzerine düşen görev ve sorumluluğu yerine getirmeye devam edecektir" ifadelerine yer verildi. - AYDIN

Son dakika haberleri! Bakanlığın kriterlerine uyan işletmeler tabelalarına kavuştu

Son dakika haberleri! Bakanlığın kriterlerine uyan işletmeler tabelalarına kavuştu

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Hisarcık, Nazilli, Tarım, Aydın, Yerel, Haberler

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