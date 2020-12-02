Son dakika haberleri! Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, Cumhurbaşkanı kararıyla, "İlave İstihdam Teşviki" süresinin 31 Aralık 2022'ye kadar uzatıldığını açıkladı.
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Son dakika haberleri! Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, Cumhurbaşkanı kararıyla, "İlave İstihdam Teşviki" süresinin 31 Aralık 2022'ye kadar uzatıldığını açıkladı.

02.12.2020 03:33 | Son Güncelleme: 02.12.2020 03:36
Son dakika haberleri! Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, Cumhurbaşkanı kararıyla,

Son dakika haberlerine göre Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, Cumhurbaşkanı kararıyla, "İlave İstihdam Teşviki" süresinin 31 Aralık 2022'ye kadar uzatıldığını açıkladı.

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, Cumhurbaşkanı kararıyla, "İlave İstihdam Teşviki" süresinin 31 Aralık 2022'ye kadar uzatıldığını açıkladı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Karadağ

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