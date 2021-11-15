Son dakika haberleri! Bakan Yanık: "Kadınlar, bugünün ve geleceğin dünyasında kalkınma ve toplumsal gelişmenin artık lokomotif gücüdür"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın konuşması ANKARA - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Gençlik Projeleri Destekleme Programı kapsamında KADEM tarafından yürütülen "Geleneksel üretimin genç gönüllü elçileri" projesinin kapanış töreninde konuştu. (2)

AA / Bayram Akkaya - Son Dakika Haberleri Haberi Kaydet