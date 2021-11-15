Son dakika haberleri! Bakan Yanık: "Kadınlar, bugünün ve geleceğin dünyasında kalkınma ve toplumsal gelişmenin artık lokomotif gücüdür" - Haberler
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Son dakika haberleri! Bakan Yanık: "Kadınlar, bugünün ve geleceğin dünyasında kalkınma ve toplumsal gelişmenin artık lokomotif gücüdür"

AA / Bayram Akkaya - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın konuşması ANKARA - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Gençlik Projeleri Destekleme Programı kapsamında KADEM tarafından yürütülen "Geleneksel üretimin genç gönüllü elçileri" projesinin kapanış töreninde konuştu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın konuşması ANKARA - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Gençlik Projeleri Destekleme Programı kapsamında KADEM tarafından yürütülen "Geleneksel üretimin genç gönüllü elçileri" projesinin kapanış töreninde konuştu. (2)

Son dakika haberleri! Bakan Yanık: Kadınlar, bugünün ve geleceğin dünyasında kalkınma ve toplumsal gelişmenin artık lokomotif gücüdür

Son dakika haberleri! Bakan Yanık: Kadınlar, bugünün ve geleceğin dünyasında kalkınma ve toplumsal gelişmenin artık lokomotif gücüdür

Son dakika haberleri! Bakan Yanık: Kadınlar, bugünün ve geleceğin dünyasında kalkınma ve toplumsal gelişmenin artık lokomotif gücüdür

AA / Bayram Akkaya - Son Dakika Haberleri

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