Son dakika haberleri! Bakan Yanık: "Kadınlar, bugünün ve geleceğin dünyasında kalkınma ve toplumsal gelişmenin artık lokomotif gücüdür"
AA / Bayram Akkaya - Haberler | Güncel
Son dakika haber: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın konuşması ANKARA - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Gençlik Projeleri Destekleme Programı kapsamında KADEM tarafından yürütülen "Geleneksel üretimin genç gönüllü elçileri" projesinin kapanış töreninde konuştu.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın konuşması ANKARA - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Gençlik Projeleri Destekleme Programı kapsamında KADEM tarafından yürütülen "Geleneksel üretimin genç gönüllü elçileri" projesinin kapanış töreninde konuştu. (2)