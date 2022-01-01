Son dakika haberleri | Bakan Yanık, Ankara'da yılın ilk bebeğini ziyaret etti

ANKARA (DHA) - AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Ankara'da yeni yılın ilk dakikalarında dünyaya gelen kız bebeği ziyaret etti.

Ankara'da yeni yılın ilk bebeği, Ankara Şehir Hastanesi'nde dünyaya geldi. Emine ve Osman Çavdar çiftinin, henüz ismini vermedikleri üçüncü çocukları doğdu. 3 kilo 400 gram ağırlığında doğan bebeğin 13 yaşında ablası ve 11 yaşında ağabeyi olduğu belirtildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Ankara Şehir Hastanesi'ne gelerek bebek ve ailesini ziyaret etti. Miniğe bir adet Cumhuriyet altını hediye eden Bakan Yanık, anne ve babayı tebrik edip bebeğe hayırlı, uzun ömürler diledi.

Bebeğin babası fayans ustası Osman Çavdar, ilk iki çocuğunun doğumunda eşinin yanında olmadığını belirterek, "Büyük kızım 13 yaşında, oğlum 11 yaşında. İlkinde vatani görevimi yapıyordum. İkincisinde işim gereği gurbetteydik göremedim onu da" dedi.