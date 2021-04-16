Son dakika haberleri... Bakan Soylu, 'Tabuta Sığmayan Şehid'in seccadesinde namaz kıldı
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Son dakika haberleri... Bakan Soylu, 'Tabuta Sığmayan Şehid'in seccadesinde namaz kıldı

Son dakika haberleri... Bakan Soylu, 'Tabuta Sığmayan Şehid'in seccadesinde namaz kıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eşi ile birlikte iftar için gittikleri 'Tabuta sığmayan şehit' Selçuk Paker'in odasında namaz kılıp dua etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eşi ile birlikte iftar için gittikleri 'Tabuta sığmayan şehit' Selçuk Paker'in odasında namaz kılıp dua etti.

Bakan Soylu, 2016'da Diyarbakır Sur'da şehit olan ve 'Tabuta sığmayan Şehit' olarak bilinen Şehit Uzman Çavuş Selçuk Paker'in Annesi Sevgi Daşdemir'in evinde iftar yaptı. Bakan Soylu, şehit Paker'in odasında şehidin seccadesinde namaz kılıp ona dua etti. Bu anları şehidin annesi Sevgi Daşdemir, sosyal medya hesabından paylaştı. - ANKARA

Son dakika haberleri... Bakan Soylu, 'Tabuta Sığmayan Şehid'in seccadesinde namaz kıldı
Son dakika haberleri... Bakan Soylu, 'Tabuta Sığmayan Şehid'in seccadesinde namaz kıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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