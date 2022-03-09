Bakan Soylu, Elazığlı muhtarları kabul etti

ELAZIĞ (DHA) - İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ'dan gelen muhtarları kabul etti.

Bakan Soylu, Elazığlı muhtarları bakanlıktaki Alakart Salonu'nda kabul etti. Kabulde, muhtarların yanı sıra Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, AK Parti Elazığ Milletvekili Sermin Balık ve Muhtarlar Daire Başkanı Ahmet Dalkıran hazır bulundu. Görüşme daha sonra basına kapalı olarak başladı.

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Haber-Kamera: Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA)-