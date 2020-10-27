Son dakika haberleri | - Bekir Pakdemirli helikopterle Hatay'da yangını inceledi

Bir son dakika haberine göre - Bekir Pakdemirli helikopterle Hatay'da yangını inceledi Hatay'a gelen Bekir Pakdemirli orman yangının çıktığı bölgede helikopterle incelemelerde bulundu.

- Bekir Pakdemirli helikopterle Hatay'da yangını inceledi

HATAY - Hatay'a gelen Bekir Pakdemirli orman yangının çıktığı bölgede helikopterle incelemelerde bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Hatay'ın İskenderun ilçesinde çıkan orman yangını bölgesinde helikopterle ilk incelemelerde bulundu. Bakan Pakdemirli havadan yaptığı incelemenin ardından köy alanlarına inerek incelemelerine devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ADEM KARAGÖZ