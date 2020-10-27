Son dakika haberleri | - Bekir Pakdemirli helikopterle Hatay'da yangını inceledi
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Son dakika haberleri | - Bekir Pakdemirli helikopterle Hatay'da yangını inceledi

27.10.2020 19:49 | Son Güncelleme: 27.10.2020 20:05

Bir son dakika haberine göre - Bekir Pakdemirli helikopterle Hatay'da yangını inceledi Hatay'a gelen Bekir Pakdemirli orman yangının çıktığı bölgede helikopterle incelemelerde bulundu.

- Bekir Pakdemirli helikopterle Hatay'da yangını inceledi

HATAY - Hatay'a gelen Bekir Pakdemirli orman yangının çıktığı bölgede helikopterle incelemelerde bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Hatay'ın İskenderun ilçesinde çıkan orman yangını bölgesinde helikopterle ilk incelemelerde bulundu. Bakan Pakdemirli havadan yaptığı incelemenin ardından köy alanlarına inerek incelemelerine devam ediyor.

Son dakika haberleri | - Bekir Pakdemirli helikopterle Hatay'da yangını inceledi
Son dakika haberleri | - Bekir Pakdemirli helikopterle Hatay'da yangını inceledi
Son dakika haberleri | - Bekir Pakdemirli helikopterle Hatay'da yangını inceledi
Son dakika haberleri | - Bekir Pakdemirli helikopterle Hatay'da yangını inceledi
Son dakika haberleri | - Bekir Pakdemirli helikopterle Hatay'da yangını inceledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ADEM KARAGÖZ

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