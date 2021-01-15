Son dakika: Bahçelievler'de aile sağlık merkezinde çalışan doktor koronavirüsten hayatını kaybetti

BAHÇELİEVLER'de Aile Sağlığı Merkezi'nde çalışan Doktor Hasan Erdoğan, koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti. Meslektaşları bu sabah Doktor Erdoğan'ın görev yaptığı Zafer Mahallesi'nde bulunan Yenibosna Aile Sağlığı Merkezi önünde toplanarak, saygı duruşunda bulundu. Önceki gün hayatını kaybeden bir çocuk babası Doktor Hasan Erdoğan ile aynı sağlık merkezinde çalışan meslektaşları burada konuşmalar yaptı. Hekimler daha sonra mesailerine geri döndü.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı