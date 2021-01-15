Son dakika: Bahçelievler'de aile sağlık merkezinde çalışan doktor koronavirüsten hayatını kaybetti
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Son dakika: Bahçelievler'de aile sağlık merkezinde çalışan doktor koronavirüsten hayatını kaybetti

15.01.2021 14:10 | Son Güncelleme: 15.01.2021 14:15
Son dakika: Bahçelievler'de aile sağlık merkezinde çalışan doktor koronavirüsten hayatını kaybetti

Son dakika haberleri: BAHÇELİEVLER'de Aile Sağlığı Merkezi'nde çalışan Doktor Hasan Erdoğan, koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti.

BAHÇELİEVLER'de Aile Sağlığı Merkezi'nde çalışan Doktor Hasan Erdoğan, koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti. Meslektaşları bu sabah Doktor Erdoğan'ın görev yaptığı Zafer Mahallesi'nde bulunan Yenibosna Aile Sağlığı Merkezi önünde toplanarak, saygı duruşunda bulundu. Önceki gün hayatını kaybeden bir çocuk babası Doktor Hasan Erdoğan ile aynı sağlık merkezinde çalışan meslektaşları burada konuşmalar yaptı. Hekimler daha sonra mesailerine geri döndü.

(Fotoğraf)


Son dakika: Bahçelievler'de aile sağlık merkezinde çalışan doktor koronavirüsten hayatını kaybetti
Son dakika: Bahçelievler'de aile sağlık merkezinde çalışan doktor koronavirüsten hayatını kaybetti
Son dakika: Bahçelievler'de aile sağlık merkezinde çalışan doktor koronavirüsten hayatını kaybetti
Son dakika: Bahçelievler'de aile sağlık merkezinde çalışan doktor koronavirüsten hayatını kaybetti
Son dakika: Bahçelievler'de aile sağlık merkezinde çalışan doktor koronavirüsten hayatını kaybetti
Son dakika: Bahçelievler'de aile sağlık merkezinde çalışan doktor koronavirüsten hayatını kaybetti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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