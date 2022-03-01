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Son dakika haberleri | Bahçede ölü bulundu, yüksekten düştüğü ortaya çıktı

Demirören Haber Ajansı, Adem Akalan - Güncel
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Son dakika haberleri | Bahçede ölü bulundu, yüksekten düştüğü ortaya çıktı

Son dakika gelişmesine göre ANTALYA'da Mehmet Onur Ölmez (42), kentsel dönüşüme giren binanın bahçesinde ölü bulundu.

MURATPAŞA, ANTALYA (DHA) - ANTALYA'da Mehmet Onur Ölmez (42), kentsel dönüşüme giren binanın bahçesinde ölü bulundu. Güvenlik kamerasından Ölmez'in 5 katı binanın üst katlarından düştüğü belirlendi.

Olay, saat 15.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Üçgen Mahallesi 96 Sokak üzerinde, kentsel dönüşme giren 5 katlı binada meydana geldi. Binanın bahçesinde hareketsiz yatan birini görenler durumu 112'ye bildirdi. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri güvenlik bariyerinin arkasında bahçede hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, üzerinden kimlik çıkmayan kişinin, Mehmet Onur Ölmez olduğunu tespit etti.Güvenlik kamerası kayıtları incelendiğinde, Mehmet Onur Ölmez'in binanın üst katlarından düşerek yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Mehmet Onur Ölmez'in cansız bedeni, adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.


Son dakika haberleri | Bahçede ölü bulundu, yüksekten düştüğü ortaya çıktı

Son dakika haberleri | Bahçede ölü bulundu, yüksekten düştüğü ortaya çıktı

Son dakika haberleri | Bahçede ölü bulundu, yüksekten düştüğü ortaya çıktı

Son dakika haberleri | Bahçede ölü bulundu, yüksekten düştüğü ortaya çıktı

Demirören Haber Ajansı / Adem Akalan - Güncel

Mehmet Onur, Muratpaşa, Polis, Güncel, Haberler

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