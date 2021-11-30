Son dakika haberleri... Babasını öldüren amcasından şikayetçi olmadı

ANTALYA (DHA) - ANTALYA'da babası Cengiz Balık'ı (49) öldüren amcası Yılmaz Balık'ın (31) yargılandığı davanın duruşmasında ifade veren M.B., "Amcam karıncayı dahi incitecek biri değildir. Babam ise şiddete eğilimliydi. Amcamdan şikayetçi değilim" dedi.

Olay, 23 Ağustos'ta Kepez ilçesinde meydana geldi. Eşinden 4 yıl önce boşanan Cengiz Balık, birlikte yaşadığı kardeşlerini, "Niye tartışıyorsunuz. Sesiniz çok çıkıyor. Herkes sizi dinliyor. Evin huzurunu neden kaçırıyorsunuz?" diye uyardı. Kardeşlerden Yılmaz Balık, "İstemiyorsan buradan gidebilirsin" deyince, önce tartışma, sonra Kavga çıktı. Kavgada Yılmaz Balık, ağabeyini göğsünden bıçakladı. Hastaneye kaldırılan Cengiz Balık kurtarılamadı. Yılmaz Balık ise tutuklandı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Yılmaz Balık hakkında 'kardeşi kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis talebiyle iddianame hazırlandı.

Mahkeme heyeti sanığın tutukluluğunun devamına kararı vererek, duruşmayı erteledi.

Demirören Haber Ajansı / Süleyman Ekin - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet