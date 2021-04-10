Son dakika haberleri | Atakule'ye "polis çakarı" ışıklandırması
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Son dakika haberleri | Atakule'ye "polis çakarı" ışıklandırması

Anadolu Ajansı / Orhan Onur Gemici - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri | Atakule'ye 'polis çakarı' ışıklandırması

Son dakika haberi... Başkentin simgelerinden Atakule, Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümü kapsamında "polis çakarı" görünümünde ışıklandırıldı.

Başkentin simgelerinden Atakule, Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümü kapsamında "polis çakarı" görünümünde ışıklandırıldı.

Kulenin tepe kısmına Türkçe ve İngilizce olarak "Türk Polis Teşkilatı 176 yaşında" ifadesi yazıldı.

Alışveriş merkezi kısmındaki dev ekranlarda ise Emniyet Genel Müdürlüğünün logosu ile emniyetin çeşitli birimlerinin çalışmalarından görüntüler yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Onur Gemici

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