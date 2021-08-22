Son dakika haberleri | Aslanapa'da ahşap ev yangını korkuttu
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Son dakika haberleri | Aslanapa'da ahşap ev yangını korkuttu

Son dakika haberleri | Aslanapa'da ahşap ev yangını korkuttu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bir son dakika haberine göre Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde çıkan yangında 1 katlı ahşap ev zarar görürken, evin yanındaki ardiyede bulunan buğdaylar yandı.

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde çıkan yangında 1 katlı ahşap ev zarar görürken, evin yanındaki ardiyede bulunan buğdaylar yandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çalköy köyünde Mümin Menteş'e ait evin yanında bulunan fırında yangın çıktı. Yangın kısa sürede bitişiğindeki eve ve ambar olarak kullanılan ardiyeye sıçradı. Yangına zamanında müdahale eden köylüler ve Aslanapa Belediyesi İtfaiye ekipleri, 1 saatlik çalışma ile evin tamamen yanmasını önledi. Olayı anlatan Çalköy Muhtarı Mustafa Ekiz, "Yangında fırın ve evde hasar meydana geldi. Evin ardiye olarak kullanılan kısmında bulunan buğdaylar yandı. 25 bin TL'lik hasar meydana geldi" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Son dakika haberleri | Aslanapa'da ahşap ev yangını korkuttu
Son dakika haberleri | Aslanapa'da ahşap ev yangını korkuttu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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