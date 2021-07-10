Son dakika haberleri! Arazide ölü bulundu, ayı saldırısına uğradığı anlaşıldı
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Son dakika haberleri! Arazide ölü bulundu, ayı saldırısına uğradığı anlaşıldı

Son dakika haberleri! Arazide ölü bulundu, ayı saldırısına uğradığı anlaşıldı
Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Ümit Avcı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... SİVAS'ın Divriği ilçesinde Hasan Ali Dalkıran (74), arazide ayı ininin önünde ölü bulundu.

SİVAS'ın Divriği ilçesinde Hasan Ali Dalkıran (74), arazide ayı ininin önünde ölü bulundu. Dalkıran'ın, yapılan incelemede ayı saldırısı sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

Divriği ilçe merkezinde Kayacık Mahallesi'nde yaşayan Hasan Ali Dalkıran, araziye gezintiye çıktı. Öğlen saatlerinde yakınları, Dalkıran'ı ilçe yakınlarındaki arazide bir ayı ini önünde hareketsiz halde buldu. Durum jandarmaya haber verildi. Olay yerine gönderilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Dalkıran'ın öldüğü belirlendi. Dalkıran'ın vücudunda pençe ve diş izlerine rastlandı. Çevresinde ise ayıya ait ayak izleri tespit edildi. Olay yerindeki incelemenin ardından Dalkıran'ın cansız bedeni otopsi için Divriği Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Ümit Avcı

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