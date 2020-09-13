Son dakika haberleri! ANTALYA Meis açıklarında askeri hareketlilik
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Son dakika haberleri! ANTALYA Meis açıklarında askeri hareketlilik

Son dakika haberine göre Meis açıklarında askeri hareketlilikMEİS Adası etrafındaki askeri hareketlilik sürerken, adadan hareket eden bir Yunan feribotunun Karaada mevkiine gittiği gözlendi.

Son dakika haberleri! ANTALYA Meis açıklarında askeri hareketlilik
13.09.2020 16:18 | Son Güncelleme: 13.09.2020 16:23

Meis açıklarında askeri hareketlilik

MEİS Adası etrafındaki askeri hareketlilik sürerken, adadan hareket eden bir Yunan feribotunun Karaada mevkiine gittiği gözlendi. Türk Sahil Güvenlik tekneleri ise rutin devriyelerini sürdürüyor.

Antalya'nın Kaş ilçesine 2.1 kilometre uzaklıkta bulunan Meis Adası'nın ön kısmına, Yunan firkateyni konumlandı. Bugün saat 14.00 sıralarında Meis Adası'ndan hareket eden Yunan feribotu Karaada mevkiine doğru ilerlerken, Türk Sahil Güvenlik tekneleri Türk karasuları içerisinde devriyesine devam etti. Kaş açıklarında bulunan Türk fırkateyninde ise askerlerin geminin güvertesinde nöbet tuttuğu gözlendi.

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Kaynak: DHA

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