ISPARTA (İHA) - Antalya'da kamyon tırla çarpıştı: 1 ölü

Belediye çalışanı, yol yapım çalışması için malzeme almaya giderken hayatını kaybetti

ANTALYA - Antalya'nın Aksu ilçesinde, Aksu Belediyesi çalışanı Erol Danacı, belediyeye ait iş makinesi ile seyir halindeyken yağmur dolayısı ile kayganlaşan yolda karşı yönden gelen tır ile çarpıştı. Danacı, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, Antalya Isparta yolu Karaöz mevkiinde meydana geldi. Aksu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü çalışanı Erol Danacı yol yapım çalışması için malzeme getirdiği istikamette, tekrar malzeme almaya giderken yağmur dolayısı ile kayganlaşan yolda İbrahim Şahin yönetimindeki 07 ASB 199 plakalı muz yüklü tır ile çarpıştı. Kazada, belediye çalışanı Erol Danacı hayatını kaybetti. Kaza nedeni ile Antalya-Isparta yolu Karaöz mevkii ir süre trafiğe kapandı.