Son dakika haberleri | Antalya'da hastanenin 6. katından atlayan kişi öldü
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Son dakika haberleri | Antalya'da hastanenin 6. katından atlayan kişi öldü

Son dakika haberleri | Antalya'da hastanenin 6. katından atlayan kişi öldü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi... Antalya'da hastanenin 6. katından atlayan kişi hayatını kaybetti.

Antalya'da hastanenin 6. katından atlayan kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, dün gece saat 22.40 sırasında AÜ Hastanesi A Blok'ta meydana geldi. Genel cerrahi bölümünde yatan 52 yaşındaki kanser hastası Kemal A., 'sigara içmeye gidiyorum' diyerek odasından çıktı. Daha sonra Kemal A., henüz belirlenemeyen bir nedenle kendini hastane içinde 6. kattan boşluğa bıraktı. Gürültüye giden görevliler yaralı haldeki adamı, aynı hastanenin acil servisine kaldırdı. Kemal A., burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olay yeri ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Kemal A.'nın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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