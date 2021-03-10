Son dakika haberleri | Antalya'da hakkında 30 ayrı yakalama kararı bulunan hükümlü yakalandı
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Son dakika haberleri | Antalya'da hakkında 30 ayrı yakalama kararı bulunan hükümlü yakalandı

10.03.2021 11:41 | Son Güncelleme: 10.03.2021 11:44
Son dakika haberleri | Antalya'da hakkında 30 ayrı yakalama kararı bulunan hükümlü yakalandı

Son dakika haberler... Antalya'da hakkında 30 ayrı yakalama emri bulunan hükümlü operasyonla yakalandı.

Antalya'da hakkında 30 ayrı yakalama emri bulunan hükümlü operasyonla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "nitelikli dolandırıcılık" suçundan hakkında 30 yakalama emri ve 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.S'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Saklandığı ev tespit edilen T.S. operasyonla yakalandı.

Adliyeye sevk edilen hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Levent Kişi

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