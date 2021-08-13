Son dakika haberleri... Antalya'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
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Son dakika haberleri... Antalya'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Son dakika haberleri... Antalya'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Antalya'nın Alanya ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Antalya'nın Alanya ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Gümüşgöze ve Türktaş mahalleleri arasındaki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Durumun bildirilmesi üzerine, bölgeye bir yangın söndürme helikopteri, çok sayıda arazöz, itfaiye aracı ve personel yönlendirildi.

Havadan ve karadan müdahale edilen yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt

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