Son dakika haberleri! Bıçaklı kavgada bir kişi öldü - Haberler
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Son dakika haberleri! Bıçaklı kavgada bir kişi öldü

AA / Servet Tümer - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Antalya'nın Serik ilçesinde bıçaklı kavgada göğsünden yaralanan genç, hastanede hayatını kaybetti.

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde bıçaklı kavgada göğsünden yaralanan genç, hastanede hayatını kaybetti.

Atatürk Caddesi'ndeki bir kafede Volkan Yılmaz (21) ile Süleyman A. (24), Fikret D. (23) ve Ahmet A. (23) arasında iddiaya göre "laf atma" meselesinden kavga çıktı.

Kavgada göğsünden bıçakla yaralanan ve arkadaşlarınca Serik Devlet Hastanesi'ne götürülen Yılmaz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Hafif yaralanan Süleyman A, Fikret D. ve Ahmet A. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Son dakika haberleri! Bıçaklı kavgada bir kişi öldü

Son dakika haberleri! Bıçaklı kavgada bir kişi öldü

Son dakika haberleri! Bıçaklı kavgada bir kişi öldü

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AA / Servet Tümer - Son Dakika Haberleri

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