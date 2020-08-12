Son dakika haberleri | Annesi ve erkek kardeşini öldüren Hatay Vali Yardımcısı gözaltına alındı Bir son dakika haberine göre Adana'da, erkek kardeşi ve annesini tabancayla öldüren Hatay Vali Yardımcısı Tolga P. gözaltına alındı.

Adana'da, erkek kardeşi ve annesini tabancayla öldüren Hatay Vali Yardımcısı Tolga P. gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, annesinin merkez Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde bulunan evinde bilinmeyen bir nedenle cinnet getirerek kardeşi Altuğ ve annesi İkbal P'yi tabancayla öldüren Tolga P'yi gözaltına aldı. Şüpheli Tolga P, Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Olay sırasında evde olan şüphelinin babası Şeref P. de görgü tanığı olarak Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Öte yandan, Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci, olay yerine giderek incelemede bulundu. Kaynak: AA