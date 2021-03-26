Son dakika haberleri | Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM şubesince düzenlenen operasyonlarda DEAŞ terör örgütü üyesi Irak uyruklu 22 şüpheli gözaltına alındı.
Anadolu Ajansı / Zafer Çakmak - Haberler | Güncel
Son dakika habere göre Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM şubesince düzenlenen operasyonlarda DEAŞ terör örgütü üyesi Irak uyruklu 22 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM şubesince düzenlenen operasyonlarda DEAŞ terör örgütü üyesi Irak uyruklu 22 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Çakmak