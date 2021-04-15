Son dakika haberleri! Ankara'da, otomobilinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Son dakika habere göre ANKARA'nın Sincan ilçesinde park halindeki otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan M.O.T., hayatını kaybetti.

ANKARA'nın Sincan ilçesinde park halindeki otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan M.O.T., hayatını kaybetti.

Olay, Sincan ilçesindeki Saraycık Mahallesi'nde meydana geldi. M.O.T., sokakta park halindeki 06 BU 1315 plakalı otomobilinde silahlı saldırıya uğradı. Silah seslerini duyan mahallelinin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı M.O.T., hastaneye kaldırıldı. Ancak M.O.T., doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı