Son dakika haberleri | Ambulansla otomobil çarpıştı: 2 yaralı
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Son dakika haberleri | Ambulansla otomobil çarpıştı: 2 yaralı

14.02.2021 02:36 | Son Güncelleme: 14.02.2021 02:39

Son dakika haberlerine göre Isparta'da ambulansla otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Isparta'da ambulansla otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Şaban Çakmak idaresindeki 32 AG 112 plakalı özel bir hastaneye ait ambulans, İstanbul Caddesi Aypa Kavşağı mevkisinde Emin Eryılmaz yönetimindeki 07 FTJ 34 otomobille çarpıştı.

Kazada, ambulans sürücüsü Çakmak ile yanındaki sağlık personeli Harun Özdemir yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Özel bir hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Son dakika haberleri | Ambulansla otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Son dakika haberleri | Ambulansla otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Son dakika haberleri | Ambulansla otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Son dakika haberleri | Ambulansla otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Çelen

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