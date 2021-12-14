Amasya'da yolcu otobüsü devrildi bir kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı - Haberler
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Amasya'da yolcu otobüsü devrildi bir kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı

Amasya'da yolcu otobüsü devrildi bir kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı
AA / Cihan Okur - Haberler | Güncel

Yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı.

AMASYA (AA) - Yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı.

Tokat'tan Ankara'ya giden Topçam Turizme ait sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen yolcu otobüsü, Amasya-Çorum kara yolu Tigem kavşağı mevkisinde devrildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Amasya'da yolcu otobüsü devrildi bir kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı

Amasya'da yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 15 yaralı

Amasya'da yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 15 yaralı

AA / Cihan Okur - Son Dakika Haberleri

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